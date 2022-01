Helene Fischer: Neue Details zu ihrem Babyglück enthüllt! Das wusste bis jetzt niemand!

Helene hat wohl nicht in der Klinik im nahen Starnberg entbunden. Stattdessen hat sie vermutlich mit ihrer Hebamme die Hausgeburt in ihrer Villa in Bayern vorbereitet. Dann ging alles ganz schnell: Die Anspannung, die ersten Wehen, das Warten auf den ersten Schrei – und die Erleichterung, die alle Eltern verspüren, wenn das Baby gesund das Licht der Welt erblickt hat.

Helenes Eltern, Peter (68) und Maria Fischer (63), die ganz in der Nähe wohnen, eilten kurz nach der Geburt herbei, um ihr neues Enkelchen zu besuchen. Sie brachten einen Maxi-Cosi mit und etwas selbst Gekochtes zu essen. Die Großeltern blieben einige Stunden bei Helene und Thomas. Es gab viel zu besprechen. Wurde bereits geregelt, wer sich um das süße Mädchen kümmert, sobald Helene ab März wieder auf der Bühne steht? Oder wurde schon über den Namen der kleinen Prinzessin und die möglichen Paten diskutiert?

Das Kinderzimmer ist sicher seit Wochen eingerichtet, das erste Spielzeug und Kuscheltiere liegen längst bereit – und auch ein Kinderwagen wird schon im Haus sein. Ob wir Helene dann in den nächsten Tagen zum ersten Mal am See entlang schlendern sehen? Zusammen mit dem frisch gebackenen Papa und mit einem umgebundenen Tragetuch, das die innige Verbindung von Mutter und Kind noch tiefer werden lässt? Wir sind gespannt.