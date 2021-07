Helene Fischer: Neue Probleme mit der Luxusvilla - Ihre Nachbarn schäumen vor Wut

Helene Fischer

Na endlich - Jetzt zeigt sie ihren Ring

Fast hätte man den schmalen Goldreif am Finger von Helene Fischer (36) übersehen. Nur wenige Millimeter ist er dünn, ohne Diamanten oder Smaragde. Aber er bedeutet die Welt für sie. Bei jedem ihrer Auftritte in den letzten Monaten trug sie ihn an der rechten Hand. Ob bei der Verleihung der "Goldene Henne" in Leipzig oder dem RTL-Jahresrückblick "Menschen – Bilder – Emotionen" in Köln. Ein edles Symbol, ein goldener Fingerzeig. Im VIDEO könnt ihr Helenes Schmuckstück bestaunen: