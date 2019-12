Helene Fischer: Nicht wiederzuerkennen! Die Fans sind entsetzt!

Als am 1. Oktober Karel Gotts († 80) goldene Stimme für immer verstummte, war die Trauer über den Verlust überwältigend. In wenigen Stunden verwandelten Tausende seiner Fans den Platz vor seinem Haus in Prag in ein riesiges Blumenmeer, hinterließen flackernde Kerzen, Fotos und Briefe. In den Tagen danach reisten Anhänger aus der ganzen Welt an, um ihrem geliebten Idol die letzte Ehre zu erweisen: Die Schlange der Wartenden vor dem Sophienpalais, wo sein Sarg aufgebahrt war, war kilometerlang. Doch eine hat der Familie bis heute nicht öffentlich kondoliert: (35).

Was ist nur mit Helene Fischer los?

Dabei verehrte Karel die Sängerin zutiefst. Wenn er auf sie angesprochen wurde, schwärmte er von ihrem großen Talent – und er machte ihr sogar ein ganz besonderes Geschenk. 2013 durfte Helene Fischer denTitelsong zur Zeichentrickserie „Biene Maja“ singen. Was für eine Ehre! Denn mit dem Lied war berühmt geworden. Keiner konnte „In einem unbekannten Land...“ so gefühlvoll schmettern wie der Tscheche mit seinem unnachahmlichen Akzent.

Helene Fischer: Bittere News für die Schlager-Queen!

Da wäre es doch angebracht gewesen, wenn sich die 35-Jährige nach seinem Tod bei seiner Witwe Ivana (43) gemeldet hätte, klagen tschechische Fans. (80) schickte einen Kranz, (57) und Patrick Lindner (59) kamen sogar persönlich zur Trauerfeier nach Prag, doch Helene Fischer konnte noch nicht mal eine öffentliche Beileidsbekundung verfassen. Viele, die der gebürtigen Russlanddeutschen ein kaltes Herz nachgesagt haben, fühlen sich jetzt in Karels Heimat bestätigt. Denn angeblich macht die hübsche Blondine einen Unterschied, wem ihr Mitgefühl gilt und wem nicht. Als (†) 2014 starb, schrieb sie nur einen Tag später in tiefer Trauer auf : "Ich bin bestürzt." Umso weniger erkennen die Fans ihre Helene nun wieder...

