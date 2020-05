Helene Fischer & Nico Santos: Süßes Geheimnis gelüftet!

Reddit this

ist aus den Charts seit Jahren nicht mehr wegzudenken! Insgesamt hat die Schlagerqueen schon über sechzehn Millionen Platten weltweit verkauft. Was bisher jedoch kaum einer wusste: Hinter ihrem Mega-Hit "Achterbahn" steckt niemand Geringeres als Nico Santos...

Helene Fischer: Jetzt ist es raus! Die Glückwünsche häufen sich!

Helene Fischer und Nico Santos haben eine gemeinsame Vergangenheit

Denn bevor Nico mit eigenen Songs durchstartete, schrieb und produzierte er Songs für verschiedene deutsche Künstler. "Mit Helene Fischer haben wir einen Song gemacht – 'Achterbahn'", verrät er jetzt in der -Sendung "Die Nico-Santos-Story". Außerdem ist er für den Ohrwurm "Wir sind groß" von verantwortlich. Doch damit nicht genug! Auch im Filmgeschäft hat sich Nico bereits einen Namen gemacht. So war an den Soundtracks von Kinofilmen wie "Fack Ju Göhte 2" und "Hot Dog" beteiligt. Nicht schlecht! Mal sehen, wann er den nächsten Hit raushaut. Wie wäre mit einem Duett mit Helene?

