Helene Fischer: Öffentliche Beichte! Sie will ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet. Erst fand die sonst so zurückhaltende Helene Fischer deutliche Worte in ihrem Schwangerschafts-Statement und nun überrascht sie ihre Fans mit ziemlich ehrlichen und offenen Worten zu ihrer musikalischen Reise. So berichtet die werdende Mutter in der ZDF-Show "Leute heute" über ihren persönlichen Musikfilm: "'Im Rausch der Sinne' ist eine musikalische Reise durch mein Album, durch meinen momentanen Geistes- und Sinneszustand, der all das widerspiegelt, was in mir vorgeht. Ich glaube auch wirklich, so persönlich habe ich mich noch nie gezeigt. Ich war auch vielleicht noch nie bereit dafür, die Tür so aufzumachen und so in mein Innerstes blicken zu lassen."

Ein wahrer Grund zur Freunde für alle Helene Fischer Fans. Und genau das möchte die Schlager-Queen erreichen. Sie überwindet immer wieder alle Grenzen, um ihren Fans das ultimative musikalische und visuelle Erlebnis zu ermöglichen. So berichtet sie von den Video-Dreharbeiten für das neue Album: "Hätten wir noch hundert Takes gemacht, ich wäre bereit gewesen, das so zu machen, weil ich es selbst einfach sehr, sehr liebe. Vielleicht wäre auch irgendwann kein Make-up mehr im Gesicht gewesen. Aber das Schwitzen und dieses Sich-Auspowern, das macht mir gar nichts aus."

Und genau diese Power-Frau haben alle Fans nach ihrer langen Auszeit so wahnsinnig vermisst. Helene, schön, dass du zurück bist!