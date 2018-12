Helene Fischer: Tränen-Auftritt! Offene Worte in ihrer Weihnachtsshow

Vor einigen Wochen wurde ihre Weihnachtsshow aufgezeichnet, welche am 25. Dezember im ausgestrahlt wird. Zu dem Zeitpunkt war sie schon längst von getrennt.

Helene Fischer spricht über Beziehungs-Aus

In der Show selber geht sie zwar nicht direkt auf das Liebes-Aus ein, sagt aber indirekt durch die Blume: „Jeder weiß von uns, wie schmerzhaft das Ende eine Beziehung ist und wenn der Lebenstraum zerplatzt und man ist traurig. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwann die Zeit anfängt, die die Wunden heilt.“ Meint sie damit etwa sich und Florian? Es scheint auch so, als fließt dabei ein Tränchen.

Die Sängerin hat eine wichtige Botschaft

Zur Trennung selbst sagt sie nichts – dafür wurde in der Show politisch. "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen", sagt Helene Fischer und bezieht sich dabei auf die tödliche Messerattacke in Chemnitz. "Wir erleben Hass und Gewalt mitten in Deutschland“, so die Sängerin weiter. Danach folgt ein Appell für mehr Zusammenhalt und performt anschließend ihren Song „Wir brechen das Schweigen“.