Helene Fischer: Offiziell verkündet! Sie lässt die Bombe platzen

hat sich in letzter Zeit ganz schön rar gemacht. Die Schlagerqueen zog sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Umso überraschender, dass sie kürzlich den neuen Song "See you again" zum Kinofilm "Traumfabrik" veröffentlichte. Doch damit nicht genug!

Helene Fischer: Bereut sie die Trennung? Diese Botschaft ist eindeutig!

Das Datum steht fest!

Helene verkündete gerade auf ihrem -Account, dass am 24. August der exklusive Konzertfilm "Helene Fischer – Spürst Du das?" ausgestrahlt wird. "Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten unser zuhause. Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit euch die fetteste Party feiern. Jetzt können wir das Alles noch einmal gemeinsam spüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty – viva la vida!", freut sich Helene. Regie führte kein Geirngerer als Paul Dugdale, der u.a. schon für die Konzertfilme von und verantwortlich war.