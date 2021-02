Helene Fischer: Offizielles Statement - Sie kehrt nicht auf die Bühne zurück

Große Enttäuschung für Helene

Helene hatte sich so sehr gewünscht, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und ihren Fans ganz nah zu sein. Doch von diesem Traum muss sie sich vorerst verabschieden. "Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der damit verbundenen strengen Auflagen müssen wir das Konzert leider noch einmal verschieben. Alle verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit", erklärt Veranstalter Klaus Leutgeb im Gespräch mit "Bild". Auch auf der Homepage der 36-Jährigen ist der Termin mittlerweile nicht mehr zu finden.

Trotzdem soll das Konzert nachgeholt werden - allerdings erst im Januar 2022! "Ich wünsche mir, dass wir in das Jahr 2022 mit einer Botschaft der Lebensfreude starten. Wir werden bis dahin ein Konzept haben, das ein sicheres und angenehmes Konzert-Erlebnis für alle Beteiligten garantiert", so Leutgeb. Bis dahin müssen sich Helenes Fans also noch gedulden...