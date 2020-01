Helene Fischer: Phänomenale News! Es ist offiziell

gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Seitdem sie ihren Mega-Hit "Atemlos durch die Nacht" veröffentlichte, ist sie aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Bis heute hat Helene über sechszehn Millionen Platten verkauft. Und die Erfolgssträhne reißt nicht ab!

Helene Fischer stellt offiziell einen neuen Rekord auf

Das Marktforschungsunternehmen "GfK " gibt jetzt bekannt, dass Helenes Album "Farbenspiel" das erfolgreichste Album des letzten Jahrzehnts ist. 15 Wochen hielt sich die Platte auf Platz 1, 247 Wochen in den Top 100. Doch damit nicht genug! Helenes Werke "Weihnachten" und "Best of Helene Fischer" belegen Platz 3 und Platz 5 in dem Jahrzehnte-Ranking.

Helene Fischer: Herzlose Klatsche für Thomas Seitel!

Die "Helene Fischer Show" geht weiter

Ja, Helene ist ein echter Erfolgsgarant. Deshalb wurde auch ihre "Helene Fischer Show" bis 2022 verlängert. "Unser gemeinsamer Weg ist vertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren", verspricht die Sängerin. Dann können sich die Fans ja auf was freuen!

Polizei-Einsatz bei Helene! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: