Helene Fischer: Pikanter Fremdflirt! Und Thomas muss dabei zusehen

Was hat sie sich nur dabei gedacht? Als Helene während ihrer "Rausch Live"-Tour beim Song "Liebe ist ein Tanz" ihre gewagte Performance abliefert, reagieren Fans verblüfft – und würden ihren Kindern, die auch im Publikum sind, am liebsten die Augen zuhalten. Zu starker Tobak, finden viele.

Und was sagt Helenes Lebensgefährte Thomas Seitel zu dieser speziellen Tanzeinlage? Auch wenn der Auftritt natürlich einstudiert ist und zur Show gehört, hat das Ganze einen komischen Beigeschmack. Denn Thomas ist ebenfalls Teil ihres Programms, fasst ihr allerdings nicht an den Po. Täte er es, könnte man das noch verstehen. Aber ein Fremder? Zudem passt das alles so gar nicht zu Helenes Sauberfrau-Image. Sonst überlegt sie doch immer, was sie von sich preisgibt. Na, wenn es Schlagzeilen bringt …