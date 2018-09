Helene Fischer: Privater Urlaubs-Schnappschuss aufgetaucht!

hat in diesem Jahr definitiv ein ordentliches Programm hingelegt, welches sie zum Teil an den Rand ihrer Gesundheit getrieben hat. So musste die Schönheit einige Konzerte krankheitsbedingt absagen, um sich auszukurieren. Ein Glück, dass sie sich jetzt ein wenig Zeit für sich gönnen kann...

Helene Fischer: Traurige Nachrichten aus ihrer Auszeit!

Helene Fischer im Urlaubsparadies

Via " " teilt Helene nun einen schönen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem ersichtlich wird, dass Helene ihre freie Zeit in vollen Zügen genießt. So postet sie ein Bild von sich, welches sie bei einem Spaziergang am Meer zeigt. Dazu kommentiert Helene: "#vitamind#wasfüreinseptember #indieseeleatmen#wochenende #helenefischer." Das so viel Urlaubs-Feeling von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!

Helene Fischer: Ihre Fans freuen sich für sie

Wie unter Helenes Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Urlaubsschnappschuss bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Genieße deine Freizeit. Trotzdem vermisse ich dich ganz doll. Genieße die Zeit mit deiner Familie und Flo" sowie "So ein traumhaftes Bild. Unglaublich wie schön diese Frau ist. Vermiss Dich jetzt schon sehr." Ob uns Helene bei so viel positiver Resonanz mit noch mehr Urlaubsschnappschüssen überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!