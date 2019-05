Oh je! Was für furchtbare Neuigkeiten von Helene Fischer! Obwohl die Beauty aktuell ihre wohlverdiente Auszeit genießen sollte, erschüttern nun traurige Nachrichten die Öffentlichkeit...

Arme ! Eigentlich ist die dafür bekannt, dass sie auf eine riesen Fan-Base zurückblicken kann und ihre treuen Anhänger stets hinter ihr stehen. Doch jetzt die Schock-Nachricht...

Helene Fischer: Bitterböse Beleidigungen

Im Januar dieses Jahres war Helene Fischer das letzte Mal bei den Schlagerchampions auf großer Bühne zu sehen und verabschiedete sich danach in ihre wohlverdiente Auszeit. Danach wurde es still um die Schlagerkönigin. Sogar bei Social Media legt Helene nach wie vor eine Pause ein, sodass ihr letzter Post bereits vier Monate zurückliegt. Eigentlich nichts Außergewöhnliches für , die sich eine Auszeit nehmen. Doch für ihre Fans scheinbar ein absolutes No-Go. So muss sich Helene einer Vielzahl von Beleidigungen und Anfeindungen stellen. Einige gehen dabei sogar soweit, dass sie Helene ihre "Fan-Freundschaft" kündigen. Unter dem Post ist zu lesen: "Nicht mal einen Gruß zu Ostern hat Helene Fischer für ihre Fans übrig" sowie "Bilder und Poster von den Wänden genommen, Datenträger entsorgt beziehungsweise gelöscht, Autogrammkarten und Fanartikel entsorgt. So geht man nicht mit Fans um!" Was für harte Worte! Doch zum Glück lassen sich unter den Kommentaren auch ein paar aufheiternde Worte finden…

Helenes Fans stehen hinter ihr

Neben den Negativ-Kommentaren scheint der Großteil von Helenes Fans nach wie vor hinter der Schlagerkönigin zu stehen. So heißt es: "Gönnt ihr doch mal Ruhe. Sie hat im Januar in der Show gesagt, dass sie sich bei ihren Fans melden wird, wenn es etwas Neues gibt." Wann sich Helene wohl das nächste Mal zu Wort meldet? Wir können definitiv gespannt sein! Bleibt nur zu hoffen, dass sich Helene von den Widersachern ihre Pause nicht verderben lässt...