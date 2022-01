Helene Fischer: Schatten über ihrem Babyglück! Ausgerechnet Florian konnte nicht schweigen!

So oder so – seine Worte waren nicht glücklich gewählt. Doch die Sängerin ist gerade so voller Glücksgefühle, dass sie nur einen Gedanken hat: ihr Baby! Und sie möchte ihm ein geborgenes und schönes Zuhause schenken.

So wie sie es bei ihren Eltern hatte und immer haben wird. "Sie haben mir die schönsten Werte mitgegeben", schwärmt der Schlager-Star einst laut "Das Neue Blatt". "Sie haben mich gelehrt dankbar und demütig zu sein, das Schöne im Leben zu sehen."

Daran, dass Helene eine tolle Mama wird, glaubt ihr Bekannter Mark Keller (56) fest: "Ich wünsche ihr alles Glück dieser Erde, glaube aber, das hat sie sich gerade selber geschenkt. Mit Kind ist die Familie komplett. Dann hat sie das wahre Glück. Erfolg und Geld vergeht. Wenn sie ein Kind hat, ist es das größte Glück auf Erden."