Helene Fischer: Schlimmer Absturz! Jetzt kann nur noch Florian helfen

Es ist 7.40 Uhr am Morgen, als auf dem Polizeirevier des idyllischen Ortes in Oberbayern ein Notruf eingeht. Auf einer Baustelle am See sind zwei maskierte Männer über den Zaun auf ein Grundstück geklettert, meldet ein beunruhigter Augenzeuge. Doch bevor die Beamten am Tatort eintreffen, sind die Einbrecher schon wieder über alle Berge. Was für ein Schock für Helene Fischer (35)! Denn die filmreifen Szenen waren nicht aus einem TV-Krimi, sondern spielten sich auf dem Gelände ihres zukünftigen Traumhauses ab.

Aber damit nicht genug! Auch sonst wird die hübsche Blondine derzeit nicht gerade vom Glück geküsst. Schon seit Monaten hat sie sich komplett zurückgezogen. Kein Lebenszeichen, weder von ihr, noch von ihrer neuen Liebe Thomas Seitel (38). Beide scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Nicht einmal Paparazzi-Fotos vom Joggen oder Einkaufen gibt es. Sogar die Fans sind schon in großer Sorge. Ist ihr geliebtes Idol etwa krank?

Dazu liegt die Karriere auf Eis. Gerüchten zufolge arbeitet sie an einem neuen Album. Doch wann sie ihr Comeback feiert – fraglich! „Es ist unvorstellbar, eine Helene Fischer-Produktion auf die Beine zu stellen und nur ein Viertel der Ticketeinnahmen wegen des Corona-Abstands einzunehmen“, meint Ole Hertel (47), Manager der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Bitter für ihre Anhänger, aber die nächsten Konzerte wird es wohl nicht vor Herbst 2021 geben.

Florian Silbereisen kann ihr jetzt Kraft geben

Zudem kam jetzt heraus, dass die Sängerin ins Visier von Rechtsextremen geraten ist. Eine Drohmail gab es bereits im Januar 2019. In den Hassschreiben wurde sie aufgefordert, keine deutschen Lieder mehr zu singen, sonst würden Menschen sterben. Was für eine Albtraum muss das für die Sängerin sein: Mit der Musik, die so vielen Freude bringt, riskiert sie plötzlich ihr Leben. Da scheint es, als wäre Florian Silbereisen (38) der gute Freund, den sie genau jetzt in der schweren Zeit so dringend braucht.