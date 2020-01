Helene Fischer: Schluss, aus und vorbei! Sie zieht eine drastische Konsequenz

Sie ist Deutschlands absoluter Superstar! (35) verkauft nicht nur Millionen Alben, auch ihre Fan-Gemeinde ist riesig und treu. Eigentlich. Doch seit Helene sich immer mehr abschottet, wirken ihre Anhänger zunehmend vergrätzt. Auch wenn bei ihrem Idol gewiss kein böser Wille im Spiel ist, musste Helene doch eine drastische Konsequenz ziehen...

Erfolg verändert – das mussten zahlreiche glühende Fischer-Freunde mal wieder am eigenen Leib erfahren! Vor wenigen Wochen fand ein Treffen ihres Düsseldorfer Fanclubs statt: 60 Euro kostete der Eintritt, inklusive warmer Speisen und Getränke, außerdem war eine kleine Überraschung angekündigt, die große Hoffnungen weckte. Würde Helene etwa höchstpersönlich vorbeischauen? Wie sich herausstellte, wurde jeder, der das zu glauben gewagt hatte, bitter enttäuscht.

Natürlich ist objektiv nachvollziehbar, dass sie nicht vor Ort war, es würde definitiv ihren Terminplan sprengen, wenn sie regelmäßig bei solchen Meetings aufschlagen würde. Aber solche Einsichten konnten die subjektiv verprellten Anhänger wohl kaum trösten.

Helene Fischer wird streng abgeschirmt

Denn anstatt mit „ihrer“ Helene für Selfies zu posen, konnten sie sich nur mit einem schnöden Pappaufsteller verewigen lassen. Hinterher wurde jedenfalls durchaus Kritik laut. „Ein Foto mit einer Pappfigur. Ist so etwas nicht traurig?“, klagte ein Fan und mutmaßte verärgert: „Wäre es möglich, dass Helene Fischer so ihre Meinung zu ihrem Fanclub mitteilt?“ Es sei schon befremdlich, dass es nicht gelungen ist, „Helene wenigstens für ein halbes Stündchen dorthin zu bekommen“. Die Empörung war sicher auch deshalb so groß, weil viele sich noch daran erinnern, dass die Sängerin sich zu Beginn ihrer Karriere noch wesentlich nahbarer zeigte, fleißig Autogramme schrieb und sich bereitwillig fotografieren ließ.

Helene Fischer: Herzlose Aktion gegen Freund Thomas Seitel!

Aber hinter ihrem veränderten Umgang mit den Anhängern könnte ein triftiger Grund stecken: Sie ist mittlerweile ein Megastar, das wirkt sich offensichtlich auch auf die Sicherheitsrisiken für sie aus. Jedenfalls beschwerte sich ein Zuschauer der „Helene Fischer Show“, der live in der Konzerthalle war, kürzlich auf einer -Fanseite darüber, dass Helenes Anhänger immer aufdringlicher würden. So musste sich die Schlager-Queen sogar angeblich bei einem ihrer Show-Gäste entschuldigen, weil Fans versucht hatten, die Bühne zu stürmen! Schon Ende Oktober ließ sie sich beim Privatkonzert auf der Firmenfeier des Textilunternehmens Trigema streng abschirmen. Meterhohe Zäune mit Sichtschutz, ein riesiges Polizeiaufgebot, das alles absperrte und Passanten kontrollierte… Der Grund für die aufwendige Security? Helene sollte sich sicher fühlen! „Man weiß nie, was von der Fangemeinde anreist und möglicherweise für Behinderungen sorgt!“, erklärte damals ein Polizeisprecher. So gesehen ist es kein Wunder, dass Helene sich nicht mehr als Star zum Anfassen gibt. Da werden die Fans wohl umdenken müssen...

Im Video seht ihr die Bilder von dem dramatischen Polizei-Schutz für Helene Fischer: