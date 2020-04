Helene Fischer: Schock-Aussagen! Ihr Verhalten stößt auf völliges Unverständnis

Auf den Support ihrer Fans kann sich in jeder Lebenslage verlassen - dachte sie zumindest. Ihre mehr als 700.000 Follower auf hatten bislang jedenfalls immer ein Kompliment oder ein aufmunterndes Wort für die Sängerin übrig. Doch nun wendet sich das Blatt...

Die Trennung von , die neue Liebe zu , ihre monatelange Auszeit - egal, in welcher Lebenssituation sich Helene Fischer bisher auch befand, sie konnte sich auf die Loyalität ihrer Fans immer verlassen. Sie nahmen ihr Idol in Schutz, stärkten Helene den Rücken und verziehen ihr auch Kapriolen in ihrem Privatleben. Nun allerdings bröckelt der Rückhalt. Dass Helene Fischer in der Corona-Krise noch immer nicht das Wort an ihre Anhänger gerichtet hat, können ihr viele nicht verzeihen. Auf ihrer Instagram- und -Seite liest man immer mehr schockierende Aussagen, die beweisen: Für Helene Fischers Verhalten haben die Follower langsam kein Verständnis mehr.

Helene Fischer bekommt Kritik von den Fans

"Wir alle als Fans haben ihr diese Karriere ermöglicht. Ist es in dieser harten Zeit denn zu viel, sich mit ein paar ermutigenden Worten an seine Fans zu wenden?", "Schade, dass man in dieser schweren Zeit nichts von Helene hört! Es wäre doch schön, ein kleines Lebenszeichen zu hören","Es ist schon schade, dass man so lange nichts mehr von dir gehört hat" oder "Lass doch mal persönlich von dir hören, ich habe schon Entzugserscheinungen", heißt es in den Kommentaren.

Helene Fischer: Eiskalter Entschluss! Jetzt ist alles zerbrochen!

Seit der Absage ihres für April geplanten Comeback-Konzerts ist es still geworden um Helene Fischer. Bisher ist nur bekannt, dass bis auf Weiteres keine Auftritte geplant sind, und ob in diesem Jahr noch ein neues Album erscheinen wird, steht in den Sternen. Kein Wunder, dass die Fans bei dieser dürftigen Informationslage langsam ungeduldig werden. Mit einem kleinem Lebenszeichen könnte sie die Wellen sicher wieder glätten. Merkwürdig, dass dies so lange auf sich warten lässt...

Wie süß Helene Fischer als Kind aussah, seht ihr im Video: