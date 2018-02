Helene Fischer: Schock-Diagnose! Ihre nächsten Konzerte fallen aus

Diese Nachricht schlägt bei den Fans von Helene Fischer ein wie eine Bombe! Wie ihr Idol heute verkündete, musste sie zwei Termine ihrer aktuellen Live-Tour absagen. Der Grund: Helene soll sich einen Infekt zugezogen haben. Ihre Fans sind besorgt! Wie geht es ihrem Idol wirklich?

Florian Silbereisen: Eiskalt sitzengelassen!

Helene Fischer sagt Tour-Termine ab

Wie Helene Fischer auf "Facebook" berichtet, muss sie zwei Termine ihre Live-Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. So heißt es: "Leider können die geplanten Konzerte von Helene Fischer am heutigen 06.02. und morgigen 07.02.2018 in der Mercedes-Benz Arena Berlin aufgrund eines akuten Infektes nicht stattfinden (...)." Ein Schock für alle Helene Fans. Verständlich, dass ihre Anhänger nach dieser Nachricht voller Sorge sind und sie vor allem eine Frage quält: "Fallen auch die weiteren Konzerte aus?"

Helene Fischer: Finden die anderen Konzerte statt?

Zur Erleichterung ihrer Fans, sollen die späteren Konzerte wie geplant stattfinden. So heißt es weiter: "(...) Aktuell wird versucht, Ersatztermine zu finden und diese kurzfristig bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand finden die Konzerte vom 09.02. bis 11.02.2018 planmäßig statt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Wir bitten um Verständnis." Ob sich Helene zeitnah von ihrem Infekt erholen wird? Wir können gespannt sein! Wir wünschen ihr jedenfalls gute Besserung!