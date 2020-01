Helene Fischer: Schock-Enthüllung! Sie spricht über das Aus

Mag schon sein, dass ihr alles manchmal zu viel wird. Und mit ihrer selbstverordneten Pause hat Helene Fischer vielleicht erst so richtig Geschmack an der Freiheit gefunden. Denn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur machte der Superstar jetzt ein Schock-Geständnis. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, irgendwann nicht mehr im Rampenlicht zu stehen, sagte die Sängerin: „Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme.“ Gleichzeitig schob sie aber hinterher: „Ohne Musik? Niemals!“

Helene Fischer: Herzlose Klatsche für Thomas Seitel!

Helene Fischer spricht über ihr Karriere-Aus

Doch was heißt das denn jetzt? Will Helene nur noch für sich zu Hause unter der Dusche trällern? Oder ihrem Liebsten Thomas Seitel (34) ein Ständchen singen? Für ihre Fans wäre diese Vorstellung der reinste Albtraum. Aber eben nicht unmöglich. Denn von ihrer Abstinenz schwärmt sie regelrecht: „Die Auszeit hat mir sehr geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte mit den zwei großen Tourneen am Stück und der öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir. Ich genieße es dann sehr, mir die Zeit für mich und meine Lieben zu nehmen, die ich sonst oft nicht habe. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass ich überhaupt nichts tue, aber ich übernehme in dieser Zeit wieder die hundertprozentige Hoheit über meinen Terminkalender.“Ist ihr Bühnenabschied also greifbar? Sie meint: „Nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt ...“

