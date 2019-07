Helene Fischer: Schock-Enthüllung während ihrer Auszeit!

Seit Jahren ist ein fester Bestandteil der deutschen Schlager-Szene! Was viele ihrer Fans jedoch nicht wissen: Helene hatte eigentlich ganz andere Karrierepläne...

Helene Fischer floppt mit englischem Titel

Obwohl Helene Fischer auf eine treue Fan-Base blicken kann, musste sie nach der Veröffentlichung ihrer englischen Single "See you again" schmerzlich feststellen, dass ihre Community sie lieber auf Deutsch singen hört. Für Helene definitiv ein herber Tiefschlag. Schließlich kündigte sie vor dem Erscheinen ihrer Single noch an, wie sehr sie sich über ihr neustes Werk freut. Doch damit nicht genug...

Helene hatte ganz andere Pläne

Wie nun berichtet, wollte Helene vor ihrem großen Schlager-Durchbruch eigentlich als englischsprachige Interpretin in Deutschland durchstarten. So berichtet der Pop-Titan im Interview mit "Radio Hamburg": "Ich glaube, das wissen viele gar nicht Helene wollte ja eigentlich englischsprachige Popsängerin sein. Sie ist dann überall angeboten worden, bei jeder Schallplattenfirma in Deutschland und alle haben sie abgelehnt. Und als dann nichts mehr überblieb, haben sie gesagt 'Komm, dann lass doch in Deutsch machen!'" Was für eine schockierende Enthüllung! Schließlich hätte die deutsche Schlagerwelt, unter diesen Umständen auf ihren größten Star verzichten müssen. Ob Helene zukünftig dennoch ein paar englische Titel herausbringen wird? Wir können definitiv gespannt sein.

