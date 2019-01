Helene Fischer: Schock-Entschluss! Dieser Schritt ändert alles!

Welch große Ehre für Schlagerkönigin (34): Die renommierte amerikanische Zeitung „New York Times“ hat Helene Fischer kürzlich auf Platz 7 der erfolgreichsten Konzertkünstler weltweit gewählt! Ein Ritterschlag! Und plötzlich lockt Las Vegas, die Hochburg der großen Shows und glamourösen . Die Konzertagenturen freuen sich schon auf den deutschen Superstar.

Helene Fischer: Liebes-Krise mit Florian wegen DIESES Mannes?

„Natürlich ist der Gedanke reizvoll. Trotzdem könnte ich das jetzt nicht beantworten. Allerdings sollte man ja bekanntlich auch niemals nie sagen“, sagte Helene Fischer noch vor einigen Monaten über eine Karriere in Amerika. In Las Vegas ist bald ein Platz für den Schlagerstar frei. Denn Helenes Idol (50, „My heart will go on“) kündigte ihr Engagement im „Caesars Palace“ zum 2019.

Verlässt Helene Fischer Deutschland?

Atemberaubende Akrobatik, ein Musik-Programm, das Millionen Fans begeisterte – das Zeug zum Weltstar hat sie, darüber sind sich alle einig. Musikproduzent Thomas Stein (69) zu "Neue Post": „Helene Fischer hat die attraktivsten Shows. Sie hätte es auch verdient!“ Ob sie der Versuchung nachgibt, werden wir bald erfahren! Doch was wäre mit ihrem Florian? Der feiert schließlich große Erfolge hierzulande. Vielleicht hält Helene es ja wie in ihrem Lied „Achterbahn“, in dem sie singt: „Nur du und ich, was and’res brauch‘ ich nicht …“ und macht Flori zuliebe in Europa weiter. Ihre Fans würden es ihr danken.