Helene Fischer: Schock für Florian! Sie saß Kollegen auf dem Gesicht

In der kommenden Sendung von "Grill den Profi" sind wieder Prominente beim Kochen zu sehen. Unter ihnen ist auch Cale Kalay. Er arbeitet eng mit Helene Fischer zusammen und ist ihr "Dance-Captain". Ebenfalls sitzt Cale seit letztem Jahr in der Jury der RTL-Erfolgssendung "Dance Dance Dance". Bei seinem Aufritt bei "Grill den Profi" gewährt er nun, beim Zubereiten seiner Vorspeise, den Zuschauern schlüpfrige Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Helene.