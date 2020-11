Helene Fischer: Schock für Thomas! Was läuft da mit dem Ex-Bachelor?

Am vergangen Wochenende kamen alle Helene Fischer Fans auf ihre Kosten. So war die Beauty seit langem bei der Preisverleihung von die "Goldene Henne" mal wieder auf der großen Show-Bühne zu sehen. Doch damit nicht genug! Auch via Instagram versorgte die Beauty ihre Community mit einem Schnappschuss des Events. So präsentierte Helene stolz ihr rotes Kleid vor der Kamera und setzte sich perfekt in Pose. Für ihre Fans definitiv Grund genug, um die Schlagerkönigin mit einer Reihe von Komplimenten zu überschütteten. Aber nicht nur Helenes Community scheint dieser Anblick zu gefallen...