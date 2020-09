Helene Fischer: Schock-Nachricht von Florian Silbereisen! Das hat sie nicht gewollt

Das Gefühl, einfach nicht mehr so weitermachen zu können wie bisher, kennt eine Person ganz genau: Florians Ex-Freundin Helene Fischer. Auch sie musste sich auf dem Zenit ihres Erfolgs eine Auszeit nehmen. Sie nutze diese „Phase“, „um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was (…) passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken für Neues“, so Helene in einer Nachricht an ihre Fans.

Sie kennt den Druck, auf der Bühne Vollgas geben und von einem Termin zum nächsten jagen zu müssen. Auch an Tagen, an denen man am liebsten nicht mal die Haustür verlassen möchte… Doch während Helene mit ihrem neuen Lebensgefährten Thomas Seitel längst schon in ihrem neuen, entschleunigten Leben angekommen ist, steht Florian dieser Schritt noch bevor. Allein, ohne eine Partnerin, die einen auffängt. Auch wenn sie es so ganz sicher nicht gemeint hat – aber da klingt es fast wie Hohn, wenn sie sagt, dass „man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein“.

Zwei Monate hat sich Florian Silbereisen nun genommen, um seine Wunden zu lecken, wieder fit zu werden für die Zukunft. Ob das wirklich reicht? Helenes Auszeit geht jetzt schon über ein Jahr...