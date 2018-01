Sie schwebte in schwindelerregender Höhe durch den Saal, räkelte sich kaum bekleidet in einem Schaumbad auf der Bühne, und bei Balladen zeigte sie ganz viel Gefühl! Helene Fischer hat in ihrer ZDF-Show am ersten Weihnachtsfeiertag wieder alles gegeben, um ihre Fans zu verzaubern. Eigentlich müsste sie nach ihrem großen Auftritt in der Düsseldorfer Messehalle übers ganze Gesicht strahlen, voller Erleichterung und Stolz. Doch nun tauchten schockierende Fotos auf, die eine völlig niedergeschlagene und fertig aussehende Helene Fischer zeigen! An ihrer Seite: ihr Manager und Vertrauter Uwe Kanthak. Was mag nach der Show-Aufzeichnung bloß passiert sein, dass die sonst so strahlende junge Frau anscheinend nur noch ein Schatten ihrer selbst ist? Und was hat ihr Freund damit zu tun?

"Kühl & narzisstisch": Heftige Kritik an Helene Fischer

Die Schock-Szenen ereigneten sich am Düsseldorfer Flughafen am frühen Nachmittag: Die Sängerin hat sich in ihren Parka gekuschelt, als suche sie darin Schutz, die Arme verschränkt sie vor der Brust, die Lippen presst sie fest aufeinander. Da ist kein Strahlen mehr, nicht einmal die Spur eines Lächelns. Sie senkt ihren Kopf, als wolle sie sich am liebsten unsichtbar machen, wenn sie nur könnte. Der Künstlermanager aber lässt offenbar nicht von ihr ab, redet immer wieder auf sie ein. Doch es sind seine Blicke, die mehr sagen als tausend Worte … „Helene sah ziemlich mitgenommen aus“, beschreibt ein Reisender seine Beobachtungen.

Florian Silbereisen lässt Helene allein

In einem anderen Moment hat sich Uwe Kanthak vor der zierlichen Blondine aufgebaut, erhebt sogar den Zeigefinger vor ihrem Gesicht. Will er dem Schlagerstar etwa drohen? Helene wirkt wie ein hilfloses Schulmädchen, das gerade vom Rektor die Standpauke seines Lebens bekommen hat! Doch sie ist eine erwachsene Frau, dazu eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands – und diese bittere Demütigung findet in aller Öffentlichkeit statt! Wie kann ihr Freund ihr das nur antun?

Helene hält sich die Hand vor der Mund, macht einen erschrockenen Eindruck. So richtig glauben kann sie das alles wohl nicht. Jahrelang hat sie diesem Mann vertraut, waren sie doch ein so gutes Team. Und nun solche Szenen! Ist jetzt etwa alles aus?

Wie gut, dass Helene ihren Florian (36) hat. Er wird sie in den Arm nehmen und etwas Liebes sagen, wie: „Schatz, es wird alles wieder gut!“