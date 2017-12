Helene Fischer: Schock-Wende! Hält ihre Liebe das aus?

Helene Fischer und Florian Silbereisen feiern im Mai 2018 bereits ihr zehnjähriges Beziehungsjubiläum. Doch während andere Leute nach so einer langen Zeit meistens schon einen Ring am Finger tragen oder Nachwuchs bekommen haben, warten die Fans der Schlagerstars in diesem Jahr wieder vergeblich auf romantische Neuigkeiten.

Doch damit nicht genug! Auch beruflich könnte sich nun eine große Krise anbahnen. Helene und Florian sind nämlich nicht nur ein Paar, sondern auch Konkurrenten in einer knallharten Branche. Kann ihre Beziehung diesen Stress auf Dauer überstehen?

Florian Silbereisen: Bitterer Absturz - und Helene Fischer lässt ihn im Stich

Besonders für die 33-Jährige hagelte es viel Kritik, als sie sich beim RTL-Spendenmarathon für 20.000 Euro versteigern ließ. Viele Fans kritisierten, dass Normalverdiener da nicht mithalten könnten. Auch die Ticketpreise für Helenes Tour sorgen immer wieder für entsetzte Blicke. Während ihr Liebster in den höchsten Tönen gelobt wird, muss die Schlagersängerin mit verbalen Prügelattacken klarkommen. Selbst für die stärkste Beziehung kann dieser Zustand irgendwann zur Belastungsprobe werden!