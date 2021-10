Helene Fischer: "Es wird ein Mädchen"

"Helene ist im vierten Monat, das Baby soll im Februar oder März zur Welt kommen. Die ganze Familie ist außer sich vor Freude", sagte die Quelle in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Für Helene und Thomas ist es die Krönung ihrer großen Liebe. Beide sehnen sich schon lange nach einer eigenen Familie", so der Vertraute weiter. Die Fans sind bei Instagram seitdem total aus dem Häuschen. Sie wünschen Helene Fischer nicht nur alles Gute für die Schwangerschaft, sondern spekulieren auch schon über das Geschlecht des Babys. "Es wird ein Mädchen", schrieb beispielsweise ein User in den Kommentaren.