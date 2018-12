Für die Januar-Ausgabe der „Vogue“ ließ sich der Schlagerstar jetzt in einem ganz ungewohnten Licht fotografieren. Sicherlich nicht jedermanns Geschmack, doch Helene selbst gefällt’s. „Die Menschen in meinem Umfeld sagen auch immer: ,Du hast einfach zwei Seiten an dir‘ “, verrät sie im Interview mit der Modezeitschrift. Dort enthüllt die Sängerin nun auch ihre ganz privaten Zukunftspläne für das neue Jahr!

Helene Fischer hat große Pläne für 2019

will entschleunigen, dem Termindruck entfliehen und die Dinge endlich mal wieder auf sich zukommen lassen. „Ich bin im Moment in einer Situation, wo ich alles, was kommt, annehme und dann sozusagen einfach auf einer Welle reite. Ich glaube, so handhabe ich das dann auch nächstes Jahr – einfach mal gucken.“

Helene Fischer: Schluss mit Geheimnissen! Sie plaudert süße Nachricht aus!

Nach ihrer Mammut-Tour in den vergangenen Monaten sehnt sie sich jetzt nach etwas Ruhe. „Vor zwei Jahren habe ich mein neues Album herausgebracht. Und darauf folgt natürlich, dass man auf Tournee geht und die Songs mit den Leuten teilt“, erklärt sie der „Vogue“.

Helene Fischer will sich eine Auszeit gönnen

Und weiter: „Ich glaube, jetzt kommt einfach wieder die nächste, die kreative Phase. Ich habe keine konkreten Pläne für das kommende Jahr und werde mir auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um einfach mal in mich hineinzuhorchen, wo ich hinwill und was die nächsten Schritte sind. Ich habe das Gefühl, meine Karten wurden einmal durchgemischt und hingeworfen, und jetzt muss ich gucken, was ich daraus mache!“ Das klingt nach einem guten Plan, der ihrem Lebensgefährten (37) sicher auch sehr gefällt!