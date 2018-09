Helene Fischer: Sensationelles Statement! Darauf haben alle gewartet!

Reddit this

Da ist sie also wieder! hat den Sommerurlaub beendet und steht wieder auf der Bühne. Nächstes Ziel: Berlin. Offenbar ist die Schlager-Queen voller Energie aus den Ferien zurückgekehrt, denn bei sorgte die 33-Jährige mit einem aufsehenerregenden Statement für Furore. Denn tatsächlich äußerte sich Helene Fischer zu den aktuellen politischen Geschehnissen in Deutschland - ein Thema, das sie sonst sehr bewusst ausklammerte. Doch offenbar hat die Lage in Chemnitz bei der Sängerin ein Umdenken bewirkt.

"Lasst uns heute gemeinsam feiern, tanzen, lachen, Emotionen teilen und für ein paar Stunden den Alltag vergessen", heißt es auf Helene Fischers Instagram-Profil. Und dann: "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen. Musik als Zeichen der Verbundenheit und immer ist es Liebe, die gewinnt. Ich freue mich darauf, heute mit euch dieses Zeichen zu setzen!" Auch mit dem Hashtag #wirsindmehr bezieht sie eindeutig Haltung gegen rechts.

Helene Fischer bezieht Stellung

Eine so klare Positionierung ist für Helene Fischer durchaus ungewöhnlich. Wir erinnern uns: Nach der Echo-Verleihung, als Farid Bang und Kollegah für einen Skandal sorgten, weil sie trotz antisemitischer Texte einen Award gewann, ließ ihr Statement lange auf sich warten. Auch wenn sie es "unangemessen und beschämend" fände, dass die beiden bei der Preisverleihung auf der Bühne stehen durften, stellte sie auch klar: "Es ist eigentlich nicht meine Art mich auf diese Weise öffentlich zu äußern."

Doch offenbar hat Helene Fischer ihre Einstellung geändert. Jetzt nutzt sie doch ihre Instagram-Macht mit immerhin mehr als einer halben Millionen Follower, um sich gegen Ausländerfeindlichkeit auszusprechen. Die Resonanz ist schon nach wenigen Minuten überwältigend. Tausende von Likes sprechen eine eindeutige Sprache.