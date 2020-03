Helene Fischer: Sex-Skandal! Diese Fetisch-Bilder sorgen für Aufregung

Reddit this

Puh, von diesem Fan dürfte die so sehr auf ihr Sauberfrau-Image bedachte gar nicht angetan sein: Der Wiener Erotik-Experte Josef Le findet die blonde Sängerin offenbar so scharf, dass er eine seiner Silikondamen nicht nur nach ihr benannt, sondern augenscheinlich auch ziemlich lebensecht nach ihrem Bild erschaffen hat…

Sie hat nicht nur Millionen musikbegeisterte Fans, sondern scheint auch die Fantasie zahlloser Männer anzuregen. Immerhin wurde Helene schon mal zur heißesten Frau Deutschlands gewählt, und das gewiss nicht (nur) ihrer klangvollen Stimme wegen. Dabei legt sie selbst großen Wert darauf, mit bodenständigem Auftreten und unaufdringlichem Charme zu punkten. Umso mehr wird sie sich nun darüber ärgern, dass mit ihrem Namen nicht nur wieder mal miese Geschäfte gemacht werden, sondern dass sich diesmal ausgerechnet die Erotikbranche an ihr zu bereichern versucht! Denn unter den sehr realistisch gestalteten Sexpuppen des österreichischen Unternehmers Josef Le finden Interessenten auch das Modell „Helene“ – ein echter Verkaufsschlager. Und es bleiben kaum Zweifel, von wem er sich da inspirieren ließ. Selbst die Stimme der künstlichen Gespielin ist dem menschlichen Vorbild nachempfunden: In der Helene-Puppe steckt eine Festplatte, über die sie mit ihrem Lover aus Fleisch und Blut reden kann. „Wie willst du es heute haben?“, fragt sie zum Beispiel. Und lobt auch mal die Bemühungen ihres „Partners“: „Du bist so sanft zu mir, Liebster!“ Und das sind noch die harmloseren Äußerungen…

Auch optisch hat er sich nicht lumpen lassen: „Helene“ trägt roten Lippenstift und ein Unterkleid aus Seide. Sie besteht aus hochwertigem Silikon, das über einem Skelett aus flexiblem Metall aufgebaut wird und exakt die Konsistenz humaner Muskelmasse aufweist. Knapp acht Wochen dauert die Produktion einer solchen Wunschpuppe, rund 36.000 Konfigurationsmöglichkeiten bietet Josef Le an. Der Preis der erotischen Helene-Kopie ist ganz schön happig: Bis zu 10.000 Euro kann so ein Modell den Kunden kosten! Demnächst dürften die allzeit willigen Ersatz-Ladys sogar noch teurer, lernfähiger und wortgewandter werden, denn der umtriebige Herr Le beschäftigt sich gerade mit den lukrativen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz.

Schön für ihn, aber vermutlich der nackte Horror für Helene und ihren Freund Thomas. Vor allem wenn man sich vorstellt, dass die der Sängerin nachempfundene Kunstfrau auch noch anfängt, ihren liebestrunkenen „Fans“ etwas vorzusingen…