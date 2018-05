Helene Fischer: Sexy unten ohne NUDE Foto aufgetaucht! Ihre Fans rasten aus!

Huch, diesen Anblick bekommt sonst nur Florian Silbereisen zu Gesicht! Das sich Helene Fischer ihren Fans gerne mal in heißen und knappen Outfits präsentiert, ist keine Seltenheit. Vor allem bei ihren legendären Shows entscheidet sich Helene gerne mal für einen sexy Body als Bühnen-Dress, in dem sie ihre akrobatischen Meisterleistungen vorführt. Einer ihrer neusten Schnappschüsse stellt jetzt die alt bekannten Bilder jedoch in den Schatten! Der Grund: Helene ist diesmal unten ohne und vollkommen unzensiert zu sehen. Dass ihre Fans bei diesen "Aussichten" absolut aus dem Häuschen sind, ist also definitiv verständlich...

Helene Fischer: Auszeit aus einem süßen Grund!

Helene Fischer: Sexy nude Schnappschuss

Das Helene Fischer den Titel als "Sex-Bombe" absolut zu Recht trägt, beweist die Schlagerkönigin immer wieder aufs Neue. Helene ist des Öfteren bei ihren Auftritten dabei zu sehen, wie sie in sexy Dresses über die Bühne turnt. Das dadurch vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans höher schlagen, ist klar. Eines ihrer neusten Fotos sorgt jetzt jedoch für besonders viel Aufsehen. Darauf zu sehen ist Helene, wie sie in einem knappen Outfit vor der Kamera posiert und ihren Intimbereich lediglich mit ihren Händen verdeckt. Doch damit nicht genug! Während man bei dem Anblick vermuten könnte, dass es sich bei dem Foto um eine intime Aufnahme für Helenes Langzeitliebe Florian Silbereisen handeln könnte, gibt Helene bekannt, dass dieser Schnappschuss das Cover ihres neusten Werkes "Flieger - The Mixes" zieren wird. Ihre Fans sind begeistert!

Helene Fischer: Ihre Fans rasten wegen sexy nude Schnappschuss aus!

Wie unter dem sexy Bild von Helene, welches sie mit ihren Fans auf "Facebook" teilt, offensichtlich wird, sind ihre treuen Followers dadurch absolut aus dem Häuschen! So überschütten sie ihr Idol mit einer Vielzahl von Komplimenten. Sie schreiben: "Klasse Lied von Helene super Bild ihr Lieben! Alles Liebe für dich" sowie "Ich sage dazu es ist einfach nur der megaaa Hammer. Unsere Queen" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Aber auch schon in der Vergangenheit konnte Helen mit dem ein oder anderen sexy Foto die Herzen ihrer Fans für sich gewinnen...

Helene Fischer: Sexy Fotos aus der Vergangenheit!

Das Helene mit ihrem aktuellen Schnappschuss bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen hat, ist eindeutig. Aber auch schon in der Vergangenheit brachte Helene mit sexy nackt Fotos das Fan-Blut in Wallung. So sind in ihren "Social Media"-Kanälen heiße Bilder zu bestaunen, bei denen Helene entweder bei ihren Auftritten oder bei ihrem harten Show-Training zu sehen ist. Die Resonanz darauf: Stets positiv. Ob Helene uns auch zukünftig mit noch mehr heißem Bildmaterial versorgen wird? Wir können gespannt sein...