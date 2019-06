Helene Fischer: Showdown ihrer Liebhaber!

Plötzlich sitzen alle in einem Boot: die Ex, ihr Neuer und ihr Alter… Klar, dass das Zusammentreffen von (34), ihrem Freund (34) und ihrem abgelegten Lover (37) auf der Jacht von Pharma-Milliardär Willi Beier am vergangenen Freitag DAS Tuschel-Thema des Abends war! Zur Schiffstaufe sang Helene, die sich eigentlich gerade eine Auszeit gönnen wollte, für die Gäste, darunter und Carmen und Robert Geiss.

Angekündigt wurde die Sängerin ausgerechnet von ihrem Ex Flori – und der schwärmte auf der Bühne von Helene: „Sie ist eine Wahnsinns-Frau und eine unglaublich tolle Freundin.“ Florian soll es auch gewesen sein, der Helene Fischer zu dem Auftritt im mallorquinischen Port Adriano überredet hatte – doch vermutlich hoffte er damals, dass Helene ohne ihren neuen Lover kommt. So wie im Januar, als sie in Florians -Show „Schlagerchampions – Das Fest der Besten“ auftrat und Thomas der Veranstaltung fernblieb.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Bleiben sie Freunde?

Damals war die offizielle Trennung des einstigen Traumpaars erst wenige Wochen her – und die Wunden offenbar noch zu tief. Doch schon damals betonte Helene: „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“ Und auch wenn Florian in seinem Trennungs-Statement schrieb, dass er „Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche“ – wer hat schon Lust, dem neuen Mann an der Seite seiner Ex über den Weg zu laufen? Erst recht, wenn der auch noch der Trennungs-Grund war?

Florian Silbereisen: Jetzt packt er über Helene Fischer aus!

Auch jetzt, knapp ein halbes Jahr später, wirkte die Stimmung zwischen den beiden Männern hinter der Bühne extrem frostig, sie schienen sich keines Blickes zu würdigen. Nach wenigen Sekunden verlassen beide im Stechschritt den Backstage-Bereich. Eine Aussprache? Auch wenn Florian immer betont, dass Helene und er Freunde sind: Thomas kann ihm scheinbar gestohlen bleiben…