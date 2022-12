Helene Fischer: Sie bestätigt den traurigen Verdacht

Nach den kräftezerrenden Jahren im Showbusiness habe Helene Fischer kurz vom Burn-out gestanden, wie sie nun im Schweizer TV-Sender SRF verriet. "Ich glaube, ich war wahrscheinlich so kurz davor, aber ich habe Gott sei Dank noch so die Kurve gekriegt und habe dann einfach gemerkt, ich bin tatsächlich ein bisschen leer."

Und weiter: "Wenn man als Künstler keine Emotionen so richtig mehr empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, dann muss man da einfach ehrlich zu sich sein und da auch wirklich ein bisschen auf die Bremse treten. Und genau der Punkt kam dann auch."

Den Stillstand während der Pandemie nutzte sie dann, um sich auf ihre musikalischen Wurzeln zurückzubesinnen. "Also ich habe ganz intensiv an meinem neuen Album gearbeitet und habe mich als Künstlerin einfach hinterfragt, wohin ich jetzt gehen möchte, also was ist der nächste Schritt für mich."