Helene Fischer: Sie bricht einen Doppel-Rekord!

Dass es bei der Schlagersängerin beruflich so richtig rund läuft, ist kein Geheimnis - doch jetzt bewies die 35-Jährige, dass sie sich mit ihrer Musik sogar gegen echte Branchen-Schwergewichte durchsetzen kann!

Sie verweist Andrea Berg auf die Plätze: Helene Fischer setzt neuen Chart-Rekord

Wie in einer Pressemitteilung von GfK verkündet wurde, pletzierte sich Helene Fischers 2010 erschienenes Album "Best Of" am Freitag zum 350. Mal in den Charts - und knackte damit den bisherigen Rekord!

Mit ihrer Platte bezwang die Ex-Freundin von Florian Fischer damit die bisherige Spitzenreiterin , deren 2001 herausgebrachtes „Best Of“-Album insgesamt 349 Mal in den Charts platziert war.

Und das war noch nicht alles, so verwies Helene Fischer mit einem anderen Rekord auch Musiker auf den zweiten Platz: Wie es heißt, könne die Sängerin mit ihren bisherigen Album-Platzierungen insgesamt 24 Jahre Top-100-Charts-Zeit für sich verbuchen!

Scheint, als ob Helene Fischer allen Grund hätte, die Korken knallen zu lassen!