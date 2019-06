Helene Fischer: Sie bricht endlich ihr Schweigen!

Sie hat sich die Auszeit redlich verdient! Nach einer langen Tour, zog sich vor fünf Monaten komplett zurück. Nun meldet sie sich mit einer Überraschung zurück...

Helene Fischer: Kommt das Baby? Vater lässt die Bombe platzen

Helene Fischer: Erstes Statement nach der Pause

Bei bricht die Sängerin ihr Schweigen. Und hat wundervolle Neuigkeiten für ihre Fans! Sie hat einen neuen Song eingesungen! "Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!!! „SEE YOU AGAIN“ heißt der Song aus dem Kinofilm TRAUMFABRIK", jubelt sie. Und nicht nur das. Sie äußert sich auch erhlich wie nie zu ihrer Auszeit....

Helene Fischer spricht über ihre Auszeit

Die Sorge um die Sängerin war in den letzten Monaten groß. Denn sie war völlig untergetaucht. Doch sie war auch unberechtigt - wie sie selber ihren Fans bestätigt. "Eine ganze Weile war es etwas stiller um mich und ich habe mich nicht zu Wort gemeldet. Ihr wisst, wenn ich etwas mache, dann zu hundert Prozent und auch diese Phase des Offline-Seins, nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken für Neues", so die 34-Jährige offen.

Und sogar über ihren Auftritt, einem Privat-Konzert zum 80. Geburtstag von Bauunternehmer Günter Papenburg in Hannover, spricht sie. Der sorgte für ziemlich viel Aufruhr. Denn Helene wirkte verändert. Viele fande, dass sie etwas runder aussah als sonst. Sie genießt ihre Pause einfach. Sie schreibt, dass sie "einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran - auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr - denn so schmeckt das Leben." Und das gönnen ihr ihre Fans ganz sicher....