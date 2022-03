Helene Fischer: Sie erlebt ihr Waterloo! Nur noch Flori kann sie retten

Heftiger Schlag für Helene und Thomas

Der Tänzer verlor gerade vor Gericht gegen einen 76-jährigen Mann. Thomas und Helene fühlten sich von ihm belästigt, weil er sie öfter fotografierte. Zu allem Übel wurde Helenes Comeback-Konzert in Bad Hofgastein erneut verschoben, ihre neue Single "Jetzt oder nie" läuft schlecht, und auch für ihre Tour 2023 gab es bereits Absagen. Eine Zerreißprobe für jedes Nervenkostüm!

Ob Helenes Ex-Freund Florian sie jetzt trösten kann? Auch drei Jahre nach der Trennung sind sie beste Freunde. Wird er sie in seine nächste Sendung holen? Das wäre sicher nicht nur für die Fans die schönste Überraschung! Doch auch der Moderator erlebt gerade eine schlimme Zeit. Sein Papa Franz ist schwer erkrankt. Flori selbst saß wegen einer Corona-Infektion in Lappland fest. Dabei wäre er so gerne am Krankenbett beim Vater und würde ihm die Hand halten. "Bei allen Schwierigkeiten gibt es doch Hoffnung", versichert der Sänger. Hinzu kommen Floris berufliche Sorgen: Die Quoten der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", in deren Jury er sitzt, sind erschreckend schlecht ...

Gut möglich, dass Florian und Helene sich in der Not jetzt gegenseitig Mut machen. Immerhin hat er verraten, dass sie noch immer regelmäßig miteinander telefonieren. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn die zwei in der Krise wieder zusammen kämen!

