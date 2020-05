Helene Fischer: Sie ist wieder aufgetaucht - und völlig verändert!

Was hat Helene Fischer zu verstecken? Was nun herauskommt, ist wirklich verdächtig...

Dick eingemummelt steht Helene Fischer vor ihrer Baustelle am bayerischen Ammersee und scheint sich ein Bild von der Lage ihres künftigen Traumhauses zu machen. Das zeigen Fotos aus der Zeitschrift "Das Neue Blatt". Doch wozu trägt die Sängerin eine XXL-Jacke, wo in Süddeutschland schon milde Temperaturen herrschen und ihr Freund Thomas (35) im T-Shirt neben ihr steht? Friert sie so schnell, oder will Helene etwa ein Bäuchlein verstecken? Möglich. Schon vor ein paar Monaten schrieb sie auf , dass sie einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, „mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr – denn so schmeckt das Leben.“

Helene Fischer im Glück

Und ihr Leben mit Thomas scheint immer ernster zu werden. Bis Weihnachten wollen die beiden laut „Bunte“ in ihre prachtvolle Villa ziehen. Das Anwesen steht direkt am Wasser, mit einem kleinen Bootshaus und fantastischem Blick auf die Alpen. Wie geschaffen auch für Nachwuchs. „Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, erklärte Helene schon häufiger.

Helene Fischer: Das Versteckspiel hat ein Ende! Bilder enthüllen ihr süßes Geheimnis

Bisher warteten ihre Fans vergeblich auf Baby- . In den vergangenen Wochen war Helene sogar von der Bildfläche verschwunden. Zuletzt sah man sie im Februar verliebt mit Thomas und ihrer Familie im „Schuhbecks teatro“ in München. Wie schön, dass sie nun wieder da ist…