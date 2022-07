Helene Fischer: Sie kehrt zu Florian zurück - aus einem süßen Grund

"Ich freue mich wirklich sehr", jubelt Florian Silbereisen. Was er meint? Seine Ex wird in seiner Sendung "Das große Schlagercomeback 2022" am 23. Juli auf der Bühne stehen. Traumquoten sind da garantiert - und die kann Flori dringend gebrauchen. Denn alle werden Helene Fischer nach ihrer Baby-Pause wieder im TV sehen wollen, wie sie erstmal als junge Mutter die Showtreppe hinabsteigt.