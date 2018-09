Reddit this

Das ist ja mal eine Überraschung! Erst vor einigen Tagen meldete sich Schlagerkönigin bei ihren Fans aus dem Sommerurlaub zurück und verkündete, dass sie nun in die nächste Tour-Runde startet. Doch damit nicht genug! In einer überraschenden Beichte lüftet Helene nun ein schönes Geheimnis…

Helene Fischer: Jetzt lässt sie für ihre Fans die Bombe platzen!

Helene Fischer meldet sich nach Sommerurlaub zurück

Ende Juli verabschiedete sich die Schlagerkönigin bei ihren Fans in die wohlverdiente Sommerpause. Nun ist die zurück auf der Bühne und hat für ihre Fans bereits ein ordentliches Programm zusammengestellt, bei dem sie ihre Anhänger wieder bestaunen können. Doch damit nicht genug! Wie Helene jetzt verrät, würde sie sich für ihre Show noch einen ganz besonderen Gast wünschen...

Helene Fischer: Besonderer Traum

Das Helene bei ihren spektakulären Shows eine Vielzahl von Star-Gästen zu Besuch hat, ist definitiv nichts Neues. Ein Gast-Wunsch blieb für Helene bis jetzt allerdings unerfüllt: . So verrät die Schönheit gegenüber "SWR4", dass sie sich für ihre Weihnachts-Show darüber freuen würde, wenn Ed ihr Gast wäre. Helene berichtet: "Ich habe jedes Jahr eine Liste von hochkarätigen und großen internationalen . Ed Sheeran wäre ein Wahnsinnstraum! Aber ich glaube erst einmal nicht daran, dass er in meine Show kommt. Aber man kann ja immer hoffen und beten." Schlägt in Helene etwa ein verstecktes "Ed Sheeran-Fan Herz?" Ob sie Ed dieses Jahr doch noch von einem Auftritt überzeugen kann? Wir können gespannt sein…