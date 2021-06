Helene Fischer: Sie plant ihre Zukunft ohne Thomas Seitel

Trotzdem, die Eifersucht macht vor Wenigen halt. Und was Thomas sehen muss, gibt diesem Argwohn Nährboden. Vor allem in der letzten Zeit. Denn er muss tatenlos zusehen, wie Helene ein neues Leben plant. Ohne ihn! Er sitzt alleine in der Traumvilla in Bayern, während sie wieder fleißig an ihrer Karriere feilt.