Helene Fischer: Sie zieht wieder zu Florian Silbereisen

Was wohl Florians Nachfolger Thomas Seitel (36) dazu sagt? Schließlich kümmert der sich bisher um den Bau des Traumhauses am Ammersee in Bayern. Das er – Stand bisher – schon bald mit Helene beziehen wollte. Doch hat die jetzt andere Pläne? Was wird dann aus dem Akrobaten?

Immer wieder gibt es bei Helene und Florian Momente, die zu sagen scheinen: "Das mit uns ist noch nicht vorbei!". Viel zu gut passen sie zusammen. Wie beschrieben in Helenes Lied "Du lässt mich sein, so wie ich bin", das sie für Florian singt. Darin heißt es: "Mich zurechtzubiegen hätte keinen Sinn. Ich bin bei dir und atme frei. Ob ich wein', ob ich lach'. Und auch wenn ich Fehler mach', du gibst mir Kraft und stehst mir bei". Ja, Showmaster Florian war wohl der Sechser im Lotto, und manchmal braucht es Abstand, um zu merken, wie groß das einstige Glück mit dem Ex doch war.

Auch der Schlager-Sänger hat sich seit der Trennung in keine langfristige Beziehung mehr gewagt. Er wirkte sprunghaft. Vielleicht, weil die Gefühle für Helene nie ganz verschwanden? Umso mehr ist ihre Entscheidung, wieder in seiner Nähe wohnen zu wollen, eine große Chance. Um zu schauen, ob es vielleicht etwas zu bereuen gibt ..?