Helene Fischer: Skandal-Enthüllung! Will Thomas Seitel nur ihr Geld?

Das Einsteiger-Modell „Oyster Perpetual“ kostet ab ca. 5.000 Euro, für den Klassiker „Submariner“ kann man auch schon mal 30.000 Euro auf die Ladentheke legen. Summen, von denen die meisten Menschen nur träumen können. Die Rede ist von Armbanduhren der Schweizer Luxusmarke Rolex. Für (34) könnte sich der Traum jetzt erfüllen…

Eine dicke Uhr am Handgelenk, ein teurer Luxusschlitten, eine Villa mit Pool und Garten – die -Seite „LuxuryNet & Rolex For You“ versorgt ihre Fans regelmäßig mit zu kostspieligen Statussymbolen. Einer dieser Fans ist Thomas. Als Akrobat und Tänzer dürfte er bislang kaum über die finanziellen Möglichkeiten für einen solchen verfügt haben – doch an der Seite von (34) sind all diese Luxusgüter für ihn plötzlich in greifbare Nähe gerückt.

Will Thomas Seitel nur an Helene Fischers Geld?

Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schätzt Helenes Jahreseinkommen auf rund 28 Millionen Euro. Damit gehört sie zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt – sogar noch vor US- wie und Céline Dion. Bei dieser Größenordnung wirken die Preise für das, was Thomas gefällt, schon fast wie Peanuts. Das wusste er, als er mit Helene zusammenkam. Und so ein prall gefülltes Bankkonto macht eine Frau schließlich nicht unattraktiver…

Helene Fischer: Schock-Entscheidung! Bricht sie alle Zelte ab?

Ob sich Thomas von Helene beschenken lässt? Sich von ihr beweisen lässt, wie viel er ihr wert ist? Die Rechnung wäre ganz einfach. Eine neue Rolex für den Liebsten: 15.000 Euro. Ein schicker Sportflitzer: 120.000 Euro. Nicht nur des Geldes wegen geliebt zu werden: unbezahlbar.