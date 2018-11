Helene Fischer: So sehr leidet sie wirklich!

Oh je, was für traurige Worte von Helene Fischer!

Das den Ruf als Schlager-Queen zu Recht verdient hat, ist definitiv nichts Neues. Die gibt bei ihren legendären Shows regelmäßig alles und lässt dabei alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch kann Helene diesem Pensum dauerhaft standhalten?

Helene Fischer: Schock-Enthüllung! Ihr Leben ist eine Lüge!

Helene Fischer leidet unter gesundheitlichen Problemen

Erst in diesem Jahr mussten die Fans von Helene voller Schreck mitbeobachten, wie sehr ihr Idol unter gesundheitlichen Problemen litt. Helene ging es dabei sogar so schlecht, dass sie einige ihrer Konzerte absagen musste und sich eine ausgiebige Auszeit gönnte. Wie sehr sie die Shows allerdings wirklich an ihre Grenzen treiben, verrät die Beauty nun in einer unerwarteten Beichte!

Helene Fischer: "Blessuren gehören da auch ein bisschen dazu"

Obwohl Helene in absoluter Top-Form ist, musste die Schlager-Queen schon des Öfteren feststellen, dass das harte Training für ihre Shows an ihr nicht spurlos vorübergeht. So erklärt Helene bei " "-"Exclusiv": "Ich musste schön Krafttraining machen, vor allem der Oberkörper musste trainiert werden. Jetzt bei den Proben habe ich schon immer gemerkt, also da leidet schon auch die Schulter. Blessuren gehören da auch ein bisschen dazu." Arme Helene!