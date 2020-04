Helene Fischer: Spurlos verschwunden! Große Sorge um den Schlager-Star

Reddit this

Hinter liegen turbulente Zeiten. Sie gab nicht nur vor eineinhalb Jahren die Trennung von Langzeit-Freund Florian Silbereisen bekannt, sondern hatte auch beruflich einiges um die Ohren. Konzerte, -Auftritte und Interviews – Ihr Terminkalender war prall gefüllt. Anfang 2019 zog Helene dann die Reißleine - und verkündete ihre Auszeit. Doch das ist mittlerweile ein Jahr her...

Helene Fischer: Süße Sensation! Florian Silbereisen kehrt zurück in ihr Leben

Große Sorge um Helene Fischer

Ihre letzten -Post veröffentlichte Helene im August letzten Jahres zu ihrem 35 Geburtstag. "Diese Phase des Offline-Seins nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen", erklärte sie damals. Seitdem herrscht Funkstille.

Die Fans sorgen sich um ihr Idol. "Man hört gar nicht mehr von dir! Was ist los? ", "Wir vermissen dich!", "Helene, wie geht es dir? Hoffentlich gut...", schreiben sie in den sozialen Netzwerken. Wann Helene endlich ein Update gibt? Und wo sie sich gerade befindet? Das weiß niemand so genau...

Ist Helene Fischer schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: