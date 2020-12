Helene Fischer: Süße Kinder-Überraschung! Es ist offiziell

Dass Helene Fischer ausgerechnet bei "Herz für Kinder" ihren großen Auftritt feiert, hat einen Grund. Die Veranstaltung ist ihr extrem wichtig. Seit Jahren engagiert sie sich dafür. "Kinder sind unsere Zukunft, unsere Hoffnung und gleichzeitig sind sie so verletzlich und auf uns angewiesen. Sie brauchen und verdienen unseren Respekt und unseren Schutz. Es gibt nichts Wichtigeres, als Kinder dabei zu unterstützen, mutig, gestärkt und optimistisch ins große Abenteuer ,Leben‘ zu starten und an ihrer Seite zu sein, wenn sie uns brauchen", erklärt sie in einem Interview mit "Bild".

Und überhaupt: Sie hat es vermisst auf der Bühne zu stehen. "Diese auftrittslose Zeit ohne Publikum ist schon sehr bedrückend, trostlos und fühlt sich nicht natürlich an. Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft. Wenn das wegfällt, klafft ein großes Loch in meinem künstlerischen Leben", so Helene weiter.

Und nicht nur sie freut sich riesig darauf. Auch ihre Fans sind happy ihr Idol endlich wieder zu sehen...

