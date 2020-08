Helene Fischer: Süße Neuigkeiten nach einem Jahr Pause!

Kurz nach ihrem Geburtstag wendet sich Helene Fischer nun mit einem rührenden Post an ihre Fans und erklärt: "Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin... - ich meine: 1 Jahr offline!!! Aber es war verdammt gut - ...haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt.Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Doch ein Detail sorgt in Helenes Nachricht für ganz besonders viel Aufsehen. So ergänzt die Schlagerkönigin: "Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder...ganz bestimmt!" Hat Helene hiermit etwa verraten, dass sie noch in diesem Jahr auf die große Show-Bühne zurückkehren möchte? Ihre Fans scheinen sich jedenfalls sichtlich über den Post zu freuen...