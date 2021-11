Helene Fischer: "Tatsächlich war ich ein bisschen verzweifelt"

"Ich war natürlich mehr an Popmusik interessiert als an deutschsprachigem Schlager. (…) als ich merkte, dass ich mich entscheiden muss, war ich tatsächlich ein bisschen verzweifelt. Ich hatte schon immer Popmusik gehört und gar keine Ahnung von Schlager. Dann fing ich an zu recherchieren, habe mir Sendungen angeschaut und mich irgendwann einfach darauf eingelassen. (…) Ich verstand manchmal selbst die Worte nicht, die ich sang, weil sie so alt waren", berichtet Helene weiter! Doch zum Glück konnte die Sängerin diese Hürden schnell hinter sich lassen und trägt den Namen "Schlagerqueen" mehr als verdient!