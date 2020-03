Helene Fischer & Thomas Seitel: Bitteres Aus! Der Traum ist geplatzt

Am Anfang einer Liebe malt man sich die Zukunft noch in den schönsten Farben aus. Vor allem, wenn man mit einem Superstar zusammen ist. Gemeinsame Auftritte auf den roten Teppichen der Welt. Küsse im Blitzlichtgewitter. Öffentliche Liebeserklärungen. Vielleicht hat Thomas Seitel (35) sich sein Leben an der Seite von Helene Fischer (35) zu Beginn ja auch so vorgestellt. Doch nach etwas mehr als einem Jahr ist es traurige Gewissheit: All die Wünsche, all die Träume haben ein bitteres Ende.

Helene Fischers Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen

Denn vom schillernden und glitzernden Leben als Prominenter ist Thomas meilenweit entfernt. Keinen einzigen öffentlichen Auftritt gab es bisher an der Seite von Helene. Kein einziges gemeinsames Foto. Dabei sonnt sich der Luftakrobat doch so gerne im Glanz der Scheinwerfer. „Es ist natürlich schön, wenn Leute einen erkennen, ich hatte nie ein Problem mit Kameras“, gestand er vor Kurzem in seinem bisher einzigen Interview. Und auch Helene träumte doch am Anfang noch von einem gemeinsamen Auftritt. „Das würde ich mir sogar wünschen“, erzählte sie einmal. „Wie toll ist das denn, dass man gemeinsam die Bühne betreten kann? Das kann ich mir wunderbar vorstellen.“

Doch dieser Wunsch ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Im Gegenteil: Gesehen haben wir Thomas seit dem Liebes-Outing auch allein nur selten. Und wenn, dann stets nur als Helenes Laufbursche. Er trägt nach einem Geschäftstermin Taschen und Computer. Er ist es, der für sich und Helene am Ammersee einkaufen geht. Mit ungekämmten Haaren, Jogginghose und einem Einkaufskorb, der aussieht wie eine Handtasche. Und wenn er sie mal zu einem Auftritt begleitet, versteckt er sich lieber in der hintersten Ecke des Autos – während die Fotografen Helene in den Mittelpunkt stellen.

Mit Florian Silbereisen war alles anders

Damals, mit (38), war das alles anders. Helene liebte es, sich an Floris Seite der Öffentlichkeit zu präsentieren. Beim Oktoberfest, in -Sendungen, sogar auf Preisverleihungen. Öffentliche Liebesbekundungen, Küsse und Kuscheln inklusive. Thomas und Helene haben wir noch nie so innig gesehen.

Und während Florian an Helenes Seite zum Star aufstieg, zu Deutschlands beliebtestem Showmaster – liegt Thomas’ Karriere auf Eis. Einen einzigen Auftritt als Model gab es. Im Januar letzten Jahres, bei einer Brillen-Modenschau in München. Seitdem keine Aufträge. Auch nicht als Luftakrobat. Helene verdient das Geld. Die Sängerin wird geliebt und gefeiert.

Ist das Aus unvermeidbar?

Etwas über ein Jahr sind die beiden jetzt schon ein Paar. „Mit Thomas kann ich mir alles vorstellen“, schwärmte Helene einst. Ein Haus, Kinder, ein Leben ohne Geheimnisse. Doch bisher sind das alles nur Luftschlösser. Das Haus am Ammersee ist immer noch nicht fertig. Helene nicht schwanger. Beide verbergen sich vor den Augen der Öffentlichkeit.