Helene Fischer: Liebes-Betrug! Serviert Thomas Seitel sie eiskalt ab?

Was ist nur bei Helene Fischer und Thomas Seitel los? Bereut die Sängerin etwa schon die Trennung von Florian Silbereisen?

Sie blinzelt in die Kamera. Erst reibt sie sich mit der Hand verstohlen das Auge. Doch dann lässt ihren Gefühlen freien Lauf und Tränen fließen ihr über das Gesicht. Ihr letzter -Auftritt verwirrt…

Was ist bloß mit der sympathischen Sängerin los? Kurz vor Weihnachten gab sie völlig überraschend das Beziehungs-Aus mit bekannt und stellte gleichzeitig den neuen Mann an ihrer Seite vor: . Doch seitdem gab es keinen einzigen öffentlichen Auftritt des Paares. Kein Turteln auf dem roten Teppich, keine gemeinsame Show auf der Bühne. Dabei gibt es kaum etwas Schöneres, als eine frische Liebe, Herzklopfen und Kribbeln im Bauch.

Helene Fischer: Laufpass von Thomas Seitel?

Warum wollen die beiden ihr Glück nicht mit ihren Fans teilen? Hat ihr Geliebter ihr den Laufpass gegeben? Ist etwa schon wieder alles aus? Denn auf ist jetzt ein Profil mit einem Foto von Thomas Seitel aufgetaucht. Bei der Dating-App kann man flirten, neue Leute kennenlernen und sich auch zum unverbindlichen Sex verabreden. Geht der Artist etwa heimlich fremd?

Helene ist jedenfalls nicht die erste, die er eiskalt abserviert und gegen eine Andere ausgetauscht hat: Im Herbst gab er für sein neues Herzblatt seiner langjährigen Verlobten Anelia Janeva den Laufpass. Neun Jahre war die Fotografin seine Freundin. Die beiden lebten zusammen! Das spricht nicht gerade für seinen Charakter…

Hat Helene sich in Thomas getäuscht?

Glaubt die gebürtige Russland-Deutsche, dass sie sich in dem Tänzer getäuscht hat? Dass sie einen großen Fehler begangen hat? Florian Silbereisen könnte sie jetzt trösten. Keiner kennt die hübsche Blondine so gut wie der -Moderator. Nie hat er Zweifel daran gelassen, dass er seine Ex immer noch liebt. Kein schlechtes Wort über sie ist je über seine Lippen gekommen.

Auf seiner Tournee „Das große Schlagerfest“ wirkte er vergangene Woche traurig und verletzt. Er sang: „Wenn ich dann allein bin, ruf ich dich wieder an.“ Dabei strich er zärtlich über sein Helene Fischer-Tattoo an seinem Oberarm. Sendet er ihr vielleicht schon versteckte Liebesbotschaften? Wer weiß, vielleicht kann er der Schlagerkönigin verzeihen und gibt der Beziehung eine zweite Chance.