Helene Fischer: Jaa, doppelte Jubel-News!

So gelöst hat man sie schon lange nicht mehr gesehen. Ihr seliges Lächeln - einfach umwerfend! hat offenbar allen Grund zur Freude. Sensationelle Fotos zeigen eine glückliche Schlagersängerin, die wie ausgewechselt wirkt. Was ist geschehen?

Die Ausnahmekünstlerin unterbrach gerade ihre selbst gewählte Pause, um ein exklusives Privat-Konzert in Hannover zu geben. Der Multimillionär Günter Papenburg hatte Helene zu seinem 80. Geburtstag engagiert. Für den Bauunternehmer sang sie erstmals seit Januar wieder vor Publikum. 5000 Gäste wurden nicht nur Zeuge eines wunderbaren 90-minütigen Auftritts. Alle staunten auch über die süße Verwandlung der Schlagerkönigin: Helene sah viel fülliger im Gesicht aus, auch ihre Arme sind nicht mehr so hager und muskulös. Die Sängerin, die sonst immer gertenschlank und meist bauchfrei auf der Bühne stand, hatte sich bei ihrem Auftritt in einen weiten, ärmellosen Mantel gehüllt. Sie trug eine dunkle Hose mit hohem Bund und ein verhüllendes Top. Darunter schien sie deutlich fülliger zu sein.

Auch bei ihrer Ankunft mit Freund Thomas und Manager Uwe Kanthak war Beobachtern aufgefallen, dass sie, trotz 30 Grad im Schatten, im dicken Pullover und einem längeren Trenchcoat anreiste, als wolle sie darunter ein paar Kilos verbergen. Fakt ist ebenso: Die berühmte Sportlehrer-Tochter, die sich seit Jahren ihre Mähne blondiert, trat in Hannover mit dunklem Haaransatz auf. Sie hatte offensichtlich nicht mehr nachgefärbt. Von Blondierungen während einer Schwangerschaft raten die Ärzte oft wegen der gefährlichen Chemikalien darin ab.

Ein Baby und eine romantische Hochzeit - davon träumt Helene schon lange. Heimlich soll das Ja-Wort sein. "Da wird es keine Live-Übertragung geben", verriet sie 2014. Und schon seit Jahren träumt sie davon, Kinder zu bekommen: "Bestimmt werde ich einmal eine Familie haben, eines Tages werde ich Mama sein!"

Umso mehr hoffen alle, dass Helene mit ihrem aktuellen Freund Thomas vielleicht endlich den Mann gefunden hat, mit dem sie all ihre Träume wahr werden lassen kann. In Bayern, wo sich die Sängerin mit ihrem Tänzer ein neues Nest baut, tollte er schon liebevoll mit ihren Neffen und Nichten herum...