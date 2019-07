Reddit this

Wem kann Helene Fischer jetzt noch vertrauen? Scheinbar hat die Sängerin einen Maulwurf in den eigenen Reihen, der mit privaten Trennungsinformationen an die Presse gegangen ist. Ganz schön bitter!

Die Trennung von und war für viele Fans ein großer Schock. Immerhin galten die beiden viele Jahre lang als absolutes Traumpaar der Schlagerszene.

Am 19. Dezember 2018 verkündete die 34-Jährige auf ihrer -Seite die Trennung von ihrem Flori. Im gleichen Atemzug verriet sie auch, dass sie nun einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Florian Silbereisen: Auszeit aus einem ganz besonderen Grund

Helene wurde bitter verraten

Wie sich jetzt herausstellte, wurde Helene quasi dazu gezwungen, mit der Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen. Eigentlich war das so nicht geplant! "Es gab hier einen Maulwurf, der mit der Trennungsinformation zu den Boulevardmedien gegangen ist und uns quasi an die Medien verkauft hat“, verrät ihr neuer Freund im Interview mit „ZEITmagazin“.

Ganz schon bitter! Wem kann Helene jetzt noch vertrauen?

